Ankara'daki bombalı saldırı: Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim'de gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir"



Ayrıntılar geliyor...