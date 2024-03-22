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Ankara'daki imalathanede yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Güncel
  • 22.03.2024 10:51
  • Giriş: 22.03.2024 10:51
  • Güncelleme: 22.03.2024 11:26
Kaynak: AA
Ankara'daki imalathanede yangın

Siteler'deki mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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