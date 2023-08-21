Ankara'daki narkotik operasyonlarında 237 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 237 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14-20 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 237 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda, 365 gram bonzai, 329 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 34 gram skunk, 28 gram eroin, 20 gram kokain, 7 bin 63 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.