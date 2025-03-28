Ankara'daki protestolar: 3 kişi tutuklandı, 39 öğrenci hala emniyette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve iş insanlarını gözaltına alınmasının ardından başlayan ve tutuklanmalarıyla devam eden eylemlere katılanlara gözaltılar sürüyor.

Ankara’da, eylemlere katıldıkları için dün sabah (27 Mart) ev baskınları ile 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçundan savcılığa sevk edildi.

İki kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 6 kişi tutuklanma talebiyle, 11 kişi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Kızılay / Depophotos

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise sorgulamanın ardından 3 kişiyi tutuklarken 14 kişiyi de yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı.

14 kişinin arasında konutu terk etmeme (ev hapsi) ve imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulananlar yer alıyor.

KIZILAY'DAKİ PROTESTOLAR

23 Mart’ta Kızılay’daki eylemler sırasında gözaltına alınan 52 kişi de dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 52 kişiden 35’i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık 10 kişiyi tutuklamaya sevk ederken 7 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 17 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 17 kişinin arasında konutu terk etmeme (ev hapsi) ve imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulananlar var.

ODTÜ

ODTÜ'DEN 39 ÖĞRENCİ HALA GÖZALTINDA

ODTÜ'de kaldıkları yurtlarla kampüsten alınan ve Ankara Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde tutulan 30 öğrencinin bugün mevcutlu şekilde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ODTÜ'de son olarak gece çadır kurup şarkı söyleyen öğrencilere yapılan müdahalede 9 öğrenci gözaltına alındı. 9 öğrencinin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.