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Ankara'daki saldırıyla ilgili paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan şüpheli Mersin'de yakalandı.

Güncel
  • 03.10.2023 10:01
  • Giriş: 03.10.2023 10:01
  • Güncelleme: 03.10.2023 10:11
Kaynak: AA
Ankara'daki saldırıyla ilgili paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldıırya dair sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, X sosyal medya platformundaki hesabından "Bakanlık yerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ya da Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, ben de sevinçten kına yakayım" şeklinde paylaşım yapan şüphelinin kimliği belirlendi.

Hesabında terör örgütünü övücü paylaşımlar da tespit edilen Y.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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