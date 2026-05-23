Ankara'daki Tren Garı katliamıyla bağlantılı IŞİD'li Türkiye'ye getirildi

Ankara'da 10 Ekim 2015'te düzenlenmesi planlanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik bombalı saldırıya ilişkin kırmızı bültenle aranan bir IŞİD'li Suriye'de yakalandı.

AA'nın aktardığına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bülten ile aranan 10 IŞİD'li yakalandı. Yakalanan IŞİD'liler Türkiye'ye getirildi.

Operasyonda, Ankara'da IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik bombalı saldırısıyla bağlantılı ve kırmızı bültenle aranan bir kişi de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

10 EKİM KATLİAMI

Tren Garı'da ülke tarihinin en büyük katliamı 10 Ekim 2015 yılında yaşandı. Ankara Tren Garı’nda emek ve demokratik kitle örgütleri ile siyasi partiler tarafından "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" düzenlenecekti.

Mitingin başlangıç saatinden önce alanda binlerce yurttaş toplanmıştı. Kalabalığın olduğu noktalardan birinde IŞİD’in canlı bombalarıyla 104 kişi katledildi.

İktidar, katliamın yaşandığı gün arama noktalarını kaldırdı. Mitingin düzenleneceği Sıhhiye Meydanı’nda yaklaşık 2 bin polis görevlendirilirken toplanma alanı olan Ankara Tren Garı’nda ise yalnızda 129 polis bulunuyordu.

SALDIRI ÖNCESİ 62 AYRI İSTİHBARAT NOTU GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, IŞİD’in bombalı saldırısına ilişkin günler öncesinden istihbarat aldı. İdari soruşturmada Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in, IŞİD'in saldırı düzenleyeceğine dair 62 ayrı istihbarat notu geçtiği ortaya çıktı.

Katliama ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında IŞİD’in Türkiye emiri olduğu ifade edilen İhami Balı’nın da olduğu toplamda 35 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların 16’sının firari olduğu davada 19’u tutuklu yargılandı. Ancak 2018’de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 9 sanık hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme heyeti, 5 sanığı 12'şer yıl, 4 sanığı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme aynı zamanda Erman Ekici'nin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 9 sanığa yaralama suçundan verilen bazı cezalar eksik inceleme nedeniyle 2022'de bozuldu.

İSTİFA EDEN OLMADI

Olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talep edildi. Müfettiş raporunda dönemin Ankara Emniyet Müdürü, İstihbarat Şube Müdür Vekili, TEM Şube Müdürü, eski Güvenlik Şube Müdür Vekili ve TEM Şubesi C Büro amirinin ihmali olduğu aktarıldı. Ankara Valiliği soruşturma izni vermedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara itiraz etmeyince, dosya açılamadan kapandı.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığında en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır" dedi. Katliamın ardından istifa eden kimse olmadı.