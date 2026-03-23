Ankara'daki üniversite öğrencilerinden 24 Mart'ta eylem çağrısı: 19 Mart ruhuyla yürüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart operasyonunun birinci yılının geride kalırken Ankara'daki üniversite öğrencileri bir buluşma gerçekleştirecek.

ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve pek çok farklı üniversiteden öğrenciler, 19 Mart'ın yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenleyecek.

"19 Mart ruhuyla yürüyoruz" diyen üniversite öğrencileri, 24 Mart Salı günü 19.00'da Konur Sokak'ta buluşacak.

"Memleketimize, geleceğimize birbirimize sahip çıkıyoruz" açıklamasında bulunan öğrenciler, tüm üniversitelilere yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.