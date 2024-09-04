Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 bin 432 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 19 bin 432 uyuşturucu hap, satışa hazır 9 fişek esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 34 bin 470 lira, 250 avro ve 30 gram altın ele geçirildi.

Ayrıca, binaya giriş çıkışları kontrol eden kameranın olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.