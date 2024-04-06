Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ankara'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bazı kişilerin kargo ile Ankara'ya uyuşturucu madde getireceği belirlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 2 kişi ekiplerce yakalanırken, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 3 bin 180 gram esrar ele geçirildi.

Uyarıcı ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında yakalanan 2 kişinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.