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Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 17:39
  • Giriş: 06.04.2024 17:39
  • Güncelleme: 06.04.2024 17:39
Kaynak: AA
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ankara'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bazı kişilerin kargo ile Ankara'ya uyuşturucu madde getireceği belirlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 2 kişi ekiplerce yakalanırken, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 3 bin 180 gram esrar ele geçirildi.

Uyarıcı ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında yakalanan 2 kişinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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