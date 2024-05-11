Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilogram 440 gram metamfetamin, hassas terazi ve 7 bin lira para ele geçirildi.

Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.