Ankara'daki yangın faciasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Ankara'da biri bebek üç kişinin hayatını kaybettiği yangında ilgili soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporuyla sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İki müteahhit ve bir şantiye şefi tutuklandı, firari üç kişi aranıyor.

NTV'nin haberine göre; Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında 12 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti.

İKİ MÜTEAHHİT VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Bilirkişi raporuyla sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İki müteahhit ve bir şantiye şefi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken 3 kişinin ise arandığı bildirildi.

İLK TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER NELER?

Binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmayarak alev alması ve şaft kapılarının yine standarda aykırı şekilde ahşap malzeme olmasından dolayı yangının bina içerisine taşması ve bu aşamada yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle koridordaki alevin sönmemesi ilk etapta tespit edilen eksiklikler.

Bilirkişi raporu uyarınca müteahhitler inşaat şefi yapı denetim firması yetkilisi (henüz yakalanmadı) çıkan yangında kusurlu.