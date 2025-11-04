Ankara'dan Bağdat'a uçak seferi başlatıldı

AJet, Ankara'dan Bağdat'a tarifeli sefer başlattı.

Şirketten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Ortadoğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet'in, Ankara'dan da seferlere başladığı belirtildi.

Ankara'da dün yapılan törenin ardından Bağdat'a hareket eden uçak, 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

Hava yolu şirketi, Ankara'dan Bağdat'a seferlerini pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirecek.