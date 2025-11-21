Ankara'dan Yunanistan'a "harita" tepkisi: "Oldubitti girişimini reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu'nun Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu'nda güncellenen ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasına tepki göstererek, Türkiye'nin, "bu gayrihukuki oldubitti girişimini" reddettiğini bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Avrupa Birliği'nin (AB) DMP Platformu'nda kayıtlı Yunan Deniz Mekansal Planlama Haritası'na ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Keçeli, Türkiye'nin 16 Nisan'da ulusal DMP'sini ilan ettiğini ve 12 Haziran'da UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirdiğini belirtti.

"MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE AB ÜZERİNDEN KABUL ETTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde yer alan, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının, "yetkili Yunanistan makamlarına" atıfla güncellendiğinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, şunları ifade etti:

"Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB), DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz, bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir."

Keçeli, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair hukuki pozisyonunu bütüncül olarak BM'ye bildirdiğini hatırlatarak, "Bu bakımdan, Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz'deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır" ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, "Yunanistan'ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları, sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır" değerlendirmesinde bulundu.