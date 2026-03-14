Ankara Demirspor – Isparta 32 maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankara Demirspor – Isparta 32 maçı yayın bilgisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverleri yakından ilgilendiren önemli bir mücadele sahne alacak. Ankara’nın köklü ekiplerinden Ankara Demirspor ile Akdeniz temsilcisi Isparta 32 Spor karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde özellikle “Ankara Demirspor – Isparta 32 maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Play-Off hattını ve orta sıraları doğrudan etkileyebilecek karşılaşma, iki takım açısından da kritik önem taşıyor. Ankara Demirspor taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Isparta 32 Spor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. İşte Ankara Demirspor – Isparta 32 maçı hakkında merak edilen yayın bilgileri ve tüm detaylar…

ANKARA DEMİRSPOR – ISPARTA 32 MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup kapsamında oynanacak Ankara Demirspor – Isparta 32 Spor karşılaşması 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR – ISPARTA 32 MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 15.30 itibarıyla başlayacak. Karşılaşmada iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

ANKARA DEMİRSPOR – ISPARTA 32 MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Ankara Demirspor – Isparta 32 Spor karşılaşması Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede stadyuma gidemeyen taraftarlar mücadeleyi dijital platform üzerinden takip edebilecek.

ANKARA DEMİRSPOR – ISPARTA 32 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesi Ankara Demirspor Stadyumunda oynanacak. Başkent temsilcisi, taraftarının desteğini arkasına alarak sahasında avantaj yakalamak istiyor.

ANKARA DEMİRSPOR – ISPARTA 32 MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki puan durumu birbirine oldukça yakın. Bu nedenle mücadele Play-Off hattı açısından büyük önem taşıyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Ankara Demirspor 13 5 9 44 8 Isparta 32 Spor 12 9 6 45 7

ANKARA DEMİRSPOR – ISPARTA 32 MAÇI ÖNCESİ TAKIM ANALİZLERİ

Ankara Demirspor sahasında avantaj arıyor

Ankara Demirspor ligde 44 puanla 8. sırada yer alıyor. Play-Off hattına yaklaşmak isteyen Başkent temsilcisi, sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede üç puanı hedefliyor.

Ev sahibi ekip için bu karşılaşma, üst sıralarla arasındaki puan farkını azaltmak adına oldukça önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Isparta 32 Spor üst sıraları hedefliyor

Isparta 32 Spor ise ligde 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Deplasmanda oynayacağı bu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmak isteyen ekip, Play-Off hattındaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İki takım arasındaki puan farkının sadece bir puan olması ise karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçebileceğinin sinyallerini veriyor.

ANKARA DEMİRSPOR – ISPARTA 32 MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off yarışını etkileyebilir.

İki takım arasında puan farkı oldukça az.

Ankara Demirspor iç saha avantajını kullanmak istiyor.

Isparta 32 Spor üst sıralardaki konumunu korumayı hedefliyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN BİLGİLER

Ankara Demirspor – Isparta 32 Spor karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi Sıfır TV’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

