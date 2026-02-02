Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Migros depo işçilerine destek eylemi

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Migros depo işçilerinin taleplerine destek amacıyla eylem düzenlendi. Eylemde konuşan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) temsilcisi Hümay Batur, “Buradan tüm kamuoyunu Migros’u boykot etmeye davet ediyoruz. Alışveriş yapmayın, kasa kilitleyin. Migros’u boykot edin, depo işçisinin sesini ve taleplerini yükseltin” dedi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, direnen Migros Depo işçileriyle dayanışmak için Çankaya Ziya Gökalp Caddesi’ndeki Migros önünde basın açıklaması yaptı. Eylemde, sık sık “Direnen Migros işçisi kazanacak”, “Krizin faturası patronlara” ve “İnsanca bir yaşam istiyoruz” sloganları atıldı.

Eylemde ilk olarak Emek ve Demokrasi Güçleri adına Mehmet Aydoğdu konuştu. Emekçilerin zam ve vergi yükü altında her geçen gün daha fazla yoksullaştırıldığını belirten Aydoğdu, Migros depo işçilerinin 23 Ocak’ta başlattığı direnişin sefalet koşullarına karşı bir itiraz olduğunu söyledi. Aydoğdu, Migros’un lojistik alanında çalışan taşeron işçilerin, yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı yüzde 50 zam talebiyle mücadele ettiğini ifade etti ve farklı sektörlerden emekçilerin de bu direnişi sahiplendiğini vurguladı.

Aydoğdu, Migros’un 26 Ocak’ta binlerce işçiyi kadrolu olarak işe aldığını açıkladığını ancak aynı süreçte çok sayıda işçinin kısa mesajla işten çıkarıldığını belirterek, işçilerin Kod 49 kapsamında işten çıkarılması nedeniyle işsizlik maaşı ile kıdem ve ihbar tazminatından yararlanamadığını kaydetti.

"SEFALET ÜCRETİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) temsilcisi Hümay Batur ise Migros’un her yıl rekor kârlar açıkladığını, buna karşın işçilere “sefalet ücreti” dayattığını söyledi. Batur, “Migros patronu her yıl rekor kârlar açıklarken, bize mahkûm ettiği bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Yüzde 28 sefalet ücretidir, yoksulluk ücretidir. Talebimiz net: Yüzde 50 zam, insanca yaşamın asgari sınırıdır” dedi.

Depo işçilerinin taleplerini duyurmak için Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın evinin önünde yapılan eylemleri hatırlatan Batur, bu süreçte sendika yöneticileri ve işçilerin gözaltına alındığını belirtti. Batur, Migros yönetiminin işçileri haksız ve hukuksuz biçimde işten çıkardığını savunarak, taşeron çalışma ve “sarı sendika” uygulamalarına tepki gösterdi.

MİGROS’U BOYKOT ÇAĞRISI

Batur, mağaza ve market çalışanlarından da şikâyetler aldıklarını ifade ederek, “Buradan tüm kamuoyunu Migros’u boykot etmeye davet ediyoruz. Alışveriş yapmayın, kasa kilitleyin. Migros’u boykot edin, depo işçisinin sesini ve taleplerini yükseltin” çağrısı yaptı.