Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünden şüpheli paket önlemi duyurusu
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Hacettepe Hastanesi çevresinde şüpheli paket nedeni ile bomba imha uzmanları tarafından uygulama yapılacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Hacettepe Üniversitesi Hastanesi çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.