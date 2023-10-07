Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünden şüpheli paket önlemi duyurusu

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Hacettepe Hastanesi çevresinde şüpheli paket nedeni ile bomba imha uzmanları tarafından uygulama yapılacağını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 23:36
  • Giriş: 07.10.2023 23:36
  • Güncelleme: 07.10.2023 23:36
Kaynak: İHA
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünden şüpheli paket önlemi duyurusu


Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Hacettepe Üniversitesi Hastanesi çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

BirGün'e Abone Ol