Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz paylaşımını sildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız" mesajıyla yayımladığı 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesine ait görüntüleri tepkilerin ardından sildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız" mesajı ile 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesine ait görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı. Bazı ajans ve haber siteleri söz konusu görüntülerin ilk defa yayımlandığını belirtti.Video, tepkilerin ardından silindi.

15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamera görüntülerinde, bina girişi TOMA’lar ile kapatılıyor. Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de TOMA'ların darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor. Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte çatışma başlıyor.