Ankara emniyeti, araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısı kapsamında, ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” programı nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Açıklamada, “27 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00’den itibaren program bitimine kadar ihtiyaç duyulması halinde; Cumhuriyet Caddesinin; Talatpaşa Bulvarı ile İstanbul Caddesi arasında kalan bölümü ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamını çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur” denildi.