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Ankara Emniyeti'nde kriz: Görevden uzaklaştırılan üst düzey 3 emniyet mensubu gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve haklarında soruşturma başlatılan 3 emniyet mensubu gözaltına alındı. Söz konusu emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcılarının evinde dün akşam arama yapılmıştı.

Güncel
  • 14.05.2024 13:23
  • Giriş: 14.05.2024 13:23
  • Güncelleme: 14.05.2024 13:41
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Emniyeti'nde kriz: Görevden uzaklaştırılan üst düzey 3 emniyet mensubu gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, bu kapsmada evlerinde dün akşam (13 Mayıs) arama yapılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yürütülüyor. 

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