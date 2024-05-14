Ankara Emniyeti'nde kriz: Üst düzey 3 emniyet mensubunun gözaltına alındığı iddia edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve haklarında soruşturma başlatılan 3 emniyet mensubunun gözaltına alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcılarının evinde dün akşam arama yapılmıştı.

Güncel 14.05.2024 13:23 Giriş: 14.05.2024 13:23

Güncelleme: 14.05.2024 14:37 Kaynak: ANKA

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