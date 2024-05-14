Ankara Emniyeti'nde kriz: Üst düzey 3 emniyet mensubunun gözaltına alındığı iddia edildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve haklarında soruşturma başlatılan 3 emniyet mensubunun gözaltına alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcılarının evinde dün akşam arama yapılmıştı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısının gözaltına alındığı iddia edildi.
Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, bu kapsmada evlerinde dün akşam (13 Mayıs) arama yapılmıştı.
Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.