Ankara Emniyeti'nden 'siber dolandırıcılık' uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, siber şebekelerin uyguladığı dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin yapılan bilgilendirmede, sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmaması gerektiği bildirildi.

Uzman polis memuru Hasan Yavuz, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, internet ayarlarında yer alan çerez izinleri sonrasında gelen bildirim ve reklamlara dikkat çekerek, "Bu reklamlara tıklanması sonucunda açılan forma, bilgiler girildikten sonra şebeke elemanları kişilerle irtibata geçmekte ve düşük miktar yatırım ile yüksek kazanç verileceği yönünde vaatlerde bulunarak güven sağlamaktadır. Dolandırıcılar tarafından yapılan işlemlerin yasal olduğu sürekli vurgulanarak 3'üncü kişiler adına kurulan paravan şirketlere para yatırmaları sağlanıp dolandırıcılığın aşamaları böylece başlamaktadır. Daha sonra şebeke elemanları tarafından gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü taklit edilerek oluşturulan aplikasyonların indirilmesi için yatırımcılara bir link gönderilir. Yatırımcıya bu link aracılığı ile sahte yatırım sitesinin aplikasyon dosyası telefonuna indirilmesi sağlanır. Kurulum esnasında telefonumuza erişim ile ilgili birçok izin verilmesi istenir. Bu izinler genellikle mikrofon, kamera, konum gibi yerler olması gerekirken sınırsız yetki verilmesi halinde internet bankacılığı veya özel bilgilerimize bile ulaşılabilecek yetkilere izin verilmesi istenebilmektedir. Bu nedenle yatırım şirketi seçiminde, yatırım şirketinin lisans vermeye yetkili yerlerden lisansı olup olmadığına bakılması faydalı olacaktır" diye konuştu.

Dolandırıcılar tarafından, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verildiğini söyleyen Yavuz, "Sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmamalıdır. Yatırım yapılacak alanların çok iyi araştırılması ve çok iyi analiz edilmesi gerekir. Unutmayalım ki kolay para kazanma vaat edilen bir yerde, mutlaka hızlı para da kaybedilebilir. Bilmediğimiz alanlarda yapılan yatırımlar bize her konuda kaybettirebilir. Bedava peynir fare kapanında olur" dedi.