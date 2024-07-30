Ankara-Erivan 'normalleşme süreci': Özel temsilciler 5. kez bir araya geldi

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, bugün normalleşme sürecinin beşinci toplantısını Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirdi. İki yetkili, en son iki yıl önce görüşmüştü.

Türkiye ve Ermenistan arasında 2022 yılında başlayan normalleşme görüşmeleri 2 yıllık aranın ardından yeniden başladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirdi" denildi.

Özel Temsilcilerin, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları konuları teyit etiği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Kılıç ve Rubinyan'ın "nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit ettiği" vurgulandı.

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SON GÖRÜŞME 2022'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı. İkinci Karabağ savaşından sonra Ocak 2022'de Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri başlamış, Şubat 2022'de iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başlatılmıştı.

Kılıç ve Rubinyan en son 1 Temmuz 2022'de Viyana'da görüşmüş, bu görüşmede iki ülke sınırının sadece üçüncü ülke vatandaşlarının geçebileceği şekilde açılması kararı alınmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan’ın 30 Temmuz'da iki ülkenin sınırında bir araya geleceğini duyurmuştu.