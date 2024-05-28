Ankara Esenboğa Havalimanı Otopark Ücretleri | 2024 Ankara Esenboğa Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2024 Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını Ankara Esenboğa Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2024 Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan Esenboğa Havalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2024 Ankara Esenboğa Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
Ankara Esenboğa Havalimanı Otopark Ücretleri
Ankara Esenboğa Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|30 Gün
|Otomobil
|65 TL
|95 TL
|130 TL
|160 TL
|225 TL
|1.800 TL
|2.880 TL
|Pikap, Minibüs
|85 TL
|115 TL
|170 TL
|210 TL
|275 TL
|Motor
|30 TL
|40 TL
|50 TL
|65 TL
|105 TL
|1.345 TL
Ankara Esenboğa Havalimanı Açık Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|Otomobil
|50 TL
|80 TL
|110 TL
|125 TL
|185 TL
|Pikap, Minibüs
|65 TL
|95 TL
|115 TL
|150 TL
|215 TL
|Otobüs, Midibüs, Kamyon
|75 TL
|110 TL
|130 TL
|175 TL
|240 TL
|Motor
|30 TL
|40 TL
|50 TL
|65 TL
|105 TL
Ankara Esenboğa Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Ankara Esenboğa Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 65 TL
- 1-3 saat: 95 TL
- 3-6 saat: 130 TL
- 6-12 saat: 160 TL
- 12-24 saat: 225 TL
- 7-15 günlük abonman: 1.800 TL
- 30 günlük abonman: 2.880 TL
Katlı Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 85 TL
- 1-3 saat: 115 TL
- 3-6 saat: 170 TL
- 6-12 saat: 210 TL
- 12-24 saat: 275 TL
Katlı Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 30 TL
- 1-3 saat: 40 TL
- 3-6 saat: 50 TL
- 6-12 saat: 65 TL
- 12-24 saat: 105 TL
- 30 günlük abonman: 960 TL
Açık Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 50 TL
- 1-3 saat: 80 TL
- 3-6 saat: 100 TL
- 6-12 saat: 125 TL
- 12-24 saat: 185 TL
Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 65 TL
- 1-3 saat: 95 TL
- 3-6 saat: 115 TL
- 6-12 saat: 150 TL
- 12-24 saat: 215 TL
Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:
- 0-1 saat: 75 TL
- 1-3 saat: 110 TL
- 3-6 saat: 130 TL
- 6-12 saat: 175 TL
- 12-24 saat: 240 TL
Açık Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 30 TL
- 1-3 saat: 40 TL
- 3-6 saat: 50 TL
- 6-12 saat: 65 TL
- 12-24 saat: 105 TL
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uzun süreli abonelik işlemleri sadece katlı otopark için yapılabilmektedir.
Havalimanı otoparkları neden pahalı?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.