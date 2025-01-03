Ankara Esenboğa Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Ankara Esenboğa Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını Ankara Esenboğa Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan Esenboğa Havalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Ankara Esenboğa Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Ankara Esenboğa Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 7-15 Gün 30 Gün Otomobil 130 TL 190 TL 260 TL 320 TL 450 TL 3.600 TL 5.760 TL Pikap, Minibüs 170 TL 230 TL 340 TL 420 TL 550 TL Motor 60 TL 80 TL 100 TL 130 TL 210 TL 1.680 TL 2.690 TL

Ankara Esenboğa Havalimanı Açık Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat Otomobil 100 TL 160 TL 220 TL 250 TL 370 TL Pikap, Minibüs 130 TL 190 TL 230 TL 300 TL 430 TL Otobüs, Midibüs, Kamyon 150 TL 220 TL 260 TL 350 TL 480 TL Motor 60 TL 80 TL 100 TL 130 TL 210 TL

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Ankara Esenboğa Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 65 TL

1-3 saat: 95 TL

3-6 saat: 130 TL

6-12 saat: 160 TL

12-24 saat: 225 TL

7-15 günlük abonman: 1.800 TL

30 günlük abonman: 2.880 TL

Katlı Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 85 TL

1-3 saat: 115 TL

3-6 saat: 170 TL

6-12 saat: 210 TL

12-24 saat: 275 TL

Katlı Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 30 TL

1-3 saat: 40 TL

3-6 saat: 50 TL

6-12 saat: 65 TL

12-24 saat: 105 TL

30 günlük abonman: 960 TL

Açık Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 100 TL

1-3 saat: 160 TL

3-6 saat: 220 TL

6-12 saat: 250 TL

12-24 saat: 370 TL

Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 130 TL

1-3 saat: 190 TL

3-6 saat: 230 TL

6-12 saat: 300 TL

12-24 saat: 430 TL

Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:

0-1 saat: 150 TL

1-3 saat: 220 TL

3-6 saat: 260 TL

6-12 saat: 350 TL

12-24 saat: 480 TL

Açık Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 60 TL

1-3 saat: 80 TL

3-6 saat: 100 TL

6-12 saat: 130 TL

12-24 saat: 210 TL

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uzun süreli abonelik işlemleri sadece katlı otopark için yapılabilmektedir.

HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz: