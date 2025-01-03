Ankara Esenboğa Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Ankara Esenboğa Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2025 Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını Ankara Esenboğa Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan Esenboğa Havalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Ankara Esenboğa Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ
Ankara Esenboğa Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|30 Gün
|Otomobil
|130 TL
|190 TL
|260 TL
|320 TL
|450 TL
|3.600 TL
|5.760 TL
|Pikap, Minibüs
|170 TL
|230 TL
|340 TL
|420 TL
|550 TL
|Motor
|60 TL
|80 TL
|100 TL
|130 TL
|210 TL
|1.680 TL
|2.690 TL
Ankara Esenboğa Havalimanı Açık Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|Otomobil
|100 TL
|160 TL
|220 TL
|250 TL
|370 TL
|Pikap, Minibüs
|130 TL
|190 TL
|230 TL
|300 TL
|430 TL
|Otobüs, Midibüs, Kamyon
|150 TL
|220 TL
|260 TL
|350 TL
|480 TL
|Motor
|60 TL
|80 TL
|100 TL
|130 TL
|210 TL
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Ankara Esenboğa Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 65 TL
- 1-3 saat: 95 TL
- 3-6 saat: 130 TL
- 6-12 saat: 160 TL
- 12-24 saat: 225 TL
- 7-15 günlük abonman: 1.800 TL
- 30 günlük abonman: 2.880 TL
Katlı Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 85 TL
- 1-3 saat: 115 TL
- 3-6 saat: 170 TL
- 6-12 saat: 210 TL
- 12-24 saat: 275 TL
Katlı Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 30 TL
- 1-3 saat: 40 TL
- 3-6 saat: 50 TL
- 6-12 saat: 65 TL
- 12-24 saat: 105 TL
- 30 günlük abonman: 960 TL
Açık Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 100 TL
- 1-3 saat: 160 TL
- 3-6 saat: 220 TL
- 6-12 saat: 250 TL
- 12-24 saat: 370 TL
Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 130 TL
- 1-3 saat: 190 TL
- 3-6 saat: 230 TL
- 6-12 saat: 300 TL
- 12-24 saat: 430 TL
Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:
- 0-1 saat: 150 TL
- 1-3 saat: 220 TL
- 3-6 saat: 260 TL
- 6-12 saat: 350 TL
- 12-24 saat: 480 TL
Açık Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 60 TL
- 1-3 saat: 80 TL
- 3-6 saat: 100 TL
- 6-12 saat: 130 TL
- 12-24 saat: 210 TL
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uzun süreli abonelik işlemleri sadece katlı otopark için yapılabilmektedir.
HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.