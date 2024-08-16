Ankara Festivali’nde yaratıcılık yarışıyor

Kültür Sanat Servisi

35. Ankara Film Festivali’nin, duyuruları, sosyal medya hesapları ve tanıtım metinlerinde kullanılacak olan afişi belirlemek üzere ‘’Afiş Yarışması’’ düzenleniyor. Yarışmaya, Grafik Tasarımı veya ilgili bölümlerin öğrencileri/mezunları bireysel ya da grup halinde katılabilecek.

Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce yurt içi ve yurt dışında herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış ve özgün olması gerekiyor. Ayrıca, eser içinde kullanılan görsellerin, herhangi bir yerden kopya edilmemesi koşulu bulunuyor. Son katılım tarihi 30 Eylül Pazartesi olan yarışmada seçilecek eserin sahibine, 15 bin TL para ödülü verilecek.