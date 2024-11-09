Ankara Film Festivali 35 yaşında

Oktay EVSEN

Ankara Film Festivali, Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşen Açılış Töreni ile 35’inci yaşına ‘merhaba’ dedi. Perşembe günü hayatını kaybeden Festival Başkanı İnci Demirkol’un hatırasının hâkim olduğu gecede Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülünü almak için sahneye gelen sanatçılar da İnci Demirkol’u andı.

Müjdat Gezen: “Ödülüm Nesin Vakfı’nın çocuklarına” Aziz Nesin Emek Ödülü’nün bu yılki sahibi oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen’e ödülünü Faruk Bildirici ve Prof. Dr. Selçuk Candansayar birlikte sundu. Gezen konuşmasında, “Bu ödülü bizim Çatalca Vakfı’ndaki küçük çocuklara, Nesin Vakfı’nın miniklerine adamak istiyorum” dedi.

Sanat Çınarı Ödülü’nün sahibi flüt virtüözü Şefika Kutluer ise ödülünü Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nihat Değirmenci’den aldı ve şunları söyledi: “Şu anda bu ödülü alabiliyorsam, bir kadın olarak Atatürk’ün bizlere verdiği haklar ve özgürlükler sayesinde alabiliyorum.” Bu yılki Kitle İletişim Ödülü’nün sahibi prodüktör Kurtuluş Özyazıcı da, ödülünü oyuncu Menderes Samancılar’ın elinden aldı ve konuşmasında, “İyi ki radyo var, iyi ki radyocular var. Bu ödülü onlarla paylaşmak istiyorum. Radyolar susmasın, açık kalsın” dedi. Vakıf Özel Ödülü bu yıl iki sanatçıya verildi. Kurgucu, yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın’a ödülünü Ece Yüksel ile Melihşah Altuntaş sundu. Taşkın konuşmasında, “Ankara Film Festivali’nde 2002 yılında gönüllü olarak çalışmıştım. 22 sene sonra burada bu ödülü almak benim için çok anlamlı. Birlikte üretmek hep çok güzel” dedi.

Vakıf Özel Ödülü’nü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in elinden alan oyuncu Berkay Ateş ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sinema mücadelemizdir. Sinemaya emek veren herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Tekrar yineliyorum: İnadımız mücadelemizdir.” Gecede ayrıca, bu yılki festival afişi yarışmasının kazananı Zeynep Bozkır, ödülünü ressam Habip Aydoğdu’dan aldı.