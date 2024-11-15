Ankara Film Festivali’nde hüzün ve umutlu kapanış

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın düzenlediği 35’inci Ankara Film Festivali, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sunuculuğunu Nefise Karatay’ın üstlendiği tören, geçtiğimiz hafta kanser nedeniyle yaşamını yitiren festival başkanı İnci Demirkol’un anmasıyla başladı. Tören, hüzünlü ve buruk geçti. Demirkol’un sinemaya ve festivale katkıları tören boyunca dile getirildi.

Festivalin direktörlüğünü üstlenen İrfan Demirkol, “Yoldaşımı kaybettiğim en acı festival, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. İnci’yi festivalin açılışına saatler kala kaybettik. Bit açılış töreni yapıp yapmayacağımızı sorduklarında beyazperdenin hiçbir koşulda kapanmaması gerektiğini söyledim. Ankara Film Festivali Körfez Savaşı nedeniyle perdelerini kapatmıştı. Onun dışında hiç kapanmadı. Festivalin yapılmamamsı için çok sayıda engellenmeyle karşılaştık. Ama pandemide bile sağlık önlemleri alınarak biz festivalimizi yaptık” dedi.

Demirkol, bu yıl en çok ilgi gören kategorinin uzun metraj filmlerden sonra kısa filmler olduğunu ifade etti.

Jüri başkanlığını Onur Saylak’ın üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri koltuğunda Burcu Biricik ve Serkan Keskin’in yanı sıra başarılı kurgucu Çiçek Kahraman ve sinema eleştirmeni Burçak Evren yer aldı.

Konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Saylak, şu ifadeleri kullandı: “İnci Hanım’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Jüri arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Beraber olmanın ve sinema konuşmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu tekrar hatırlattıkları için. Ödül aldım ya da alamadım diye çok dertlenmemek gerekiyor. Yanıbaşımızda Gazze’de Filistin haklına uygulanan şiddet ve kendi coğrafyamızda kadınlarımızı çocuklarımızı ve hatta bebeklerimizi koruyamıyorken çok da dert etmeyelim bence. Bütün sinemacıları çok tebrik ediyorum. Her sabah uyandığımızda neremizden ne vergi alınacağını düşündüğümüz bir dönemde küçücük bütçelerle bir fikri yıllarca süren emek, çaba hırs ve tutkuyla perdeye taşıdığınız için bence bütün ödüllerin sahibi sizlersiniz.”

ÖDÜLLER

İnci Demirkol adına verilen En İyi Film Ödülü, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’nin oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ filmiyle Murat Fıratoğlu’nun oldu. Fıratoğlu, ödülü film emekçileri adına aldı.

En İyi İlk Film Ödülü, Doğuş Algün’ün yönettiği Ölü Mevsim aldı. Algün, “Bu ödülü çekmecesinde senaryo kağıtları bulunan ve film çekemeyen yönetmen arkadaşlarım adına alıyorum” dedi. Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü Döngü filmiyle Erkan Tahhuşoğlu’nun oldu. Tahhuşoğlu ödülü Onur Saylak’tan aldı.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, ‘Gecenin Kıyısı’ filmiyle Mattao Cocco’ya verildi.

En İyi Kurgu Ödülü’nü Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmiyle Eyyüp Zana Ekinci aldı.

En İyi Özgün Müzik Ödülü, Hakkı filmiyle Ahmet Kenan Bilgiç’in oldu. Ödülü jüri üyesi Serkan Keskin verdi.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü Büyük Kuşatma filmiyle Natali Yeres’in oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Büyük Kuşatma filmiyle Alp Öyken’e verildi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ise Ölü Mevsim filmiyle Sekan Ercan’ın oldu.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Döngü filmiyle Serpil Gül’ün oldu. Gül, Ödülü Serkan Keskin’den aldı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Ölü Mevsim filmiyle Ece Yaşar’a verildi. Yaşar, “Genç bir oyuncu olarak zor bir ülkede cebelleşiyoruz. Bunu biraz umut olsun diye hepimiz adına alıyorum” dedi. Ödülü Serkan Keskin’den aldı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Seçici Kurulu’nun verdiği SİYAD En İyi Film Ödülü’nü yönetmenliğini Sinan Kesova’nın yaptığı Büyük Kuşatma filmi aldı. VEKAM Özel Ödülü, 'Bir Orkestra’nın İzinde’ filmin yönetmenleri Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir aldı.

8 filmin yarıştığı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü Zamanın Kıyısında Sınav filminin yönetmeni İlkay Nişancı’nın oldu. Ödülünü Nihan Gider Işıkman’dan alan Nişancı, bu ödülü6 Şubat depremini yaşamış öğrencilerin yaşadığı sinema sitesi ve atanamamış öğretmenler için aldığını ifade etti.

En İyi Belgesel Ödülü’nü ise Bahar Bektaş’ın yönettiği ‘Sürgün Asla Bitmez’ filmi aldı.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, Selin Öksüzoğlu’nun yönettiği 'Görüşürüz Kaplumbağa’ filminin oldu.

Bir diğer Jüri Özel Ödülü ise Oben Yılmaz’ın yönettiği ‘Günaydın Anne’ye verildi. En İyi Kısa Film Ödülü, yönetmenliğini Yakup Tekintangaç’ın yaptığı Mori’nin oldu. Yönetmen, ödülünü babası elinden alınmış ve bununla mücadele etmek zorunda kalan tüm çocuklar adına aldı.

7 Kasım’da başlayan 35. Ankara Film Festivali, 7 Kasım’da başlamıştı.