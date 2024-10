Ankara Film Festivali’nden kadın yönetmenler seçkisi

Kültür Sanat Servisi

35. Ankara Film Festivali’nin Dünya Sineması bölümü seçkilerinden biri de, özgün hikâyeleri ve aldıkları ödüllerle dikkat çeken genç kadın yönetmenlerin başarısını kutlayan “Bir Kadın Filmi” başlıklı seçki olacak. Payal Kapadia’nın Cannes’da Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light, 2024), Saulė Bliuvaitė’nin Locarno Film Festivali’nde En İyi Film seçilen “Toksik” (Toxic, 2024) seçkide yer alıyor.

Ayrıca Veerle Baetens’in Sundance Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Jüri Ödülü alan “Eridiğinde” (When It Melts) ve Dea Kulumbegashvili’nin Venedik Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü ile karşılanan “Nisan” (April, 2024) adlı filmlerinin de bulunduğu seçki, kadın yönetmenlerden 7 filmi Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşturacak. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 35. Ankara Film Festivali’nin biletleri 28 Ekim Pazartesi günü satışa sunulacak.