Ankara Film Fesvali Başkanı İnci Demirkol, hayatını kaybetti

Ankara Film Festivali'nde, başkanlık dahil çeşitli kademelerde görev yapmış, sinemacı, yapımcı, sinema salonu işletmecisi İnci Demirkol yaşamını yitirdi.

Demirkol'un bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Ölüm haberini, Ankara Büyülü Fener Sinemaları ve Ankara Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı olan eşi İrfan Demirkol duyurdu.

Ankara Film Festivali'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Ankara Film Festivali'nin başkanı, sevgili İnci Demirkol'u kaybettik, çok üzgünüz. Festival ailesi olarak çok özleyeceğiz" denildi.