Ankara Gar Katliamı’nın siyasi sorumluları da yargılanmalı

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin firari sanıkların yargılandığı dava bugün görülecek. Aileler, avukatlar ve partiler Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek duruşma için çağrı yaptı. Açıklamalarda katliamın tüm sorumlularının yargılanması talep etti. İŞİD tarafından gerçekleştirilen 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 10 yıl geçerken bugüne kadar sorumlular ve yetkililer hep korundu. Katliama yol veren kamu görevlileri hakkında ise herhangi bir soruşturma açılmadı. Hakkında dava açılan 36 sanıktan 16’sı hâlen firari durumda.

10 YIL SONRA İZİN

İlk kez geçen hafta emniyet yetkililerine yönelik soruşturmanın önünü açacak bir karar çıkmıştı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, valiliğin bombada kullanılan 'gübre ihbarı'nı örtbas eden emniyet yetkililerini hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırmıştı.

Canlı bombaları Ankara'ya getiren Yakub Şahin'in katliamdan 11 gün önce, 30 Eylül 2015'te, Nizip’te bir gübre bayisinden amonyum nitrat almaya çalışması Emniyet'e ihbar edilmişti. Buna rağmen hiçbir işlem yapılmadı.

Yıllardır Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada Temmuz 2024’te karar çıkmıştı. Buna göre tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve Metin Akaltın insan öldürme suçundan 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 379'ar kez 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan tüm sorumlular yargılanana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Aslan, “Sanık firariler bulunmalı, yargı önüne çıkarılmalı, katliamın siyasi, sivil ve silahlı bürokrasideki sorumluları yargı önüne çıkarılmalı, 10 Ekim Katliamı tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır” dedi.