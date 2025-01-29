Ankara hava durumu: Ankara'da hava nasıl olacak? (29 Ocak - 2 Şubat)

Yağışlı hava Ankara'yı terk ederken, 'Ankara'da bugün hava nasıl olacak' sorusu merak ediliyor. Ankara'da güneşli günler kaç gün sürecek? Ankara'da hava ne zaman soğuyacak, Ankara'ya ne zaman kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu raporuna bakalım:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara'da 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 0, en yüksek 12 derece.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da 5 gün boyunca hava sisli olacak. MGM verilerine göre Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:

29 Ocak Çarşamba: 0 - 12 (Sisli)

30 Ocak Perşembe: 1 - 13 (Sisli)

31 Ocak Cuma: 2 - 12 (Sisli)

1 Şubat Cumartesi: 2 - 12 (Sisli)

2 Şubat Pazar: 3 - 13 (Sisli)

ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre, 3 Şubat Pazartesi günü Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. 3 Ocak Pazartesi günü Ankara'da karla karışık yağmur, 4 Ocak Salı günü ise Ankara'da kar yağışı bekleniyor.