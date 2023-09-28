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Ankara için gök gürültülü sağanak uyarı

Başkentte bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış yerel kuvvetli olacak.

Güncel
  • 28.09.2023 15:32
  • Giriş: 28.09.2023 15:32
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:37
Kaynak: AA
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, başkentte bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği de ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanak için uyarıda bulunarak, yurttaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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