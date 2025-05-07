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Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı: Saat verildi

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, akşam saatlerinde Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güncel
  • 07.05.2025 15:02
  • Giriş: 07.05.2025 15:02
  • Güncelleme: 07.05.2025 15:05
Kaynak: AA
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı: Saat verildi
Fotoğraf: DepoPhotos

Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara çevresinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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