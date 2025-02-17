Ankara için kar uyarısı! Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Ankara hava durumu (17-21 Şubat)

Ankara'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor. Özellikle 17 Şubat Pazartesi günü nispeten ılıman bir hava hâkimken, ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları hızla düşerek karlı günler kapıda olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Ankara’da 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak:

ANKARA GÜNLÜK VE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (17-21 ŞUBAT)

17 Şubat Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 1°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C olacak. Nem oranı %53 ile %93 arasında değişecek.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 1°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C olacak. Nem oranı %53 ile %93 arasında değişecek. 18 Şubat Salı: Karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 9°C. Nem oranı %69 ile %96 arasında.

Karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 9°C. Nem oranı %69 ile %96 arasında. 19 Şubat Çarşamba: Kar yağışı etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 2°C, en yüksek sıcaklığı 5°C. Nem oranı %69 ile %96 arasında.

Kar yağışı etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 2°C, en yüksek sıcaklığı 5°C. Nem oranı %69 ile %96 arasında. 20 Şubat Perşembe: Hava çok soğuyacak ve sıcaklık -4°C’ye kadar düşecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık ise sadece 1°C olacak. Nem oranı %43 ile %75 arasında seyredecek.

Hava çok soğuyacak ve sıcaklık -4°C’ye kadar düşecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık ise sadece 1°C olacak. Nem oranı %43 ile %75 arasında seyredecek. 21 Şubat Cuma: Dondurucu soğuklar etkili olacak. En düşük sıcaklık -7°C, en yüksek sıcaklık ise 0°C olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Nem oranı %38 ile %74 arasında değişecek.

ANKARA’YA KAR NE ZAMAN GELECEK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ankara’da kar yağışı 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak. 19 Şubat Çarşamba günü ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü kar yağışı duracak ancak hava sıcaklıkları sıfırın altına inerek buzlanma ve don olaylarına neden olacak. Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Özellikle 20 ve 21 Şubat günlerinde dondurucu soğuklar Ankara’yı etkisi altına alacak. Bu yüzden, vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda dikkatli olması ve buzlanmaya karşı tedbirli davranması öneriliyor.

Bu hava tahmini doğrultusunda, Ankaralılar kış şartlarına hazırlıklı olmalı ve özellikle Çarşamba günü kar yağışına karşı tedbirlerini almalıdır. Sıcaklıkların hızla düşmesi nedeniyle kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması, buzlanmaya karşı dikkatli olunması önem arz ediyor.