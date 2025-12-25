Ankara İçin Kar Uyarısı: Bu Gece Geliyor! (26-30 Aralık 2025 Güncel Hava Durumu)

Başkentte kar yağışı bekleyenler için Meteoroloji’den sevindiren haber geldi. Ankara’da hava sıcaklıkları hızla düşerken, Ankara’ya kar ne zaman yağacak?, Ankara’da kar var mı? ve Ankara hava durumu soruları merak konusu oldu. MGM verilerine göre Ankara’da bu gece yarısından itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak.

ANKARA’YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece 00.00 – 06.00 saatleri arasında Ankara’da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte, başkentte kış şartları daha belirgin hissedilecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (26 – 30 ARALIK 2025)

Görsel MGM’den alınmıştır. Ankara’da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 26 Aralık Cuma Yağışlı 3 7 27 Aralık Cumartesi Karla karışık yağmur / Kar 0 4 28 Aralık Pazar Kar yağışı -3 3 29 Aralık Pazartesi Soğuk ve bulutlu -4 0 30 Aralık Salı Soğuk ve parçalı bulutlu -6 3

HAFTA SONU ANKARA’DA KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

27 Aralık Cumartesi günü karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı, 28 Aralık Pazar günü ise belirgin kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların -6 derecelere kadar düşeceği yeni haftada Ankara’da buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

YIL SONUNA DOĞRU ANKARA’DA KIŞ ŞİDDETLENİYOR

29 ve 30 Aralık tarihlerinde sıcaklıkların sıfırın altında seyredecek olması, Ankara’da buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle sürücüler ve yayaların dikkatli olması, gerekli tedbirleri alması öneriliyor.

Ankara’ya kar ne zaman yağacak?

MGM verilerine göre bu gece (26 Aralık 2025) 00.00 – 06.00 saatleri arasında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ankara’da kar yağışı yoğun olacak mı?

Özellikle 27 ve 28 Aralık’ta kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Ankara hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava soğuyacak, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek ve don riski artacak.

Yılbaşına kadar Ankara’da kar yağacak mı?

Son tahminlere göre yıl sonuna kadar zaman zaman kar yağışı ihtimali bulunuyor, sıcaklıklar oldukça düşük seyredecek.

Ankara kar yağışı için beklenen tarih geldi çattı. Bu geceyle birlikte Ankara’da kar etkisini hissettirmeye başlayacak, hafta sonu boyunca soğuk hava ve kar yağışı devam edecek. En güncel Ankara hava durumu ve kar uyarıları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.