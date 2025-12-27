Ankara için kar uyarısı: Kar yağışı kaç gün sürecek? (28 Aralık – 1 Ocak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara için kritik kar ve soğuk hava uyarısı yaptı. Başkentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklenirken, kar yağışının etkisini artıracağı tarih aralıkları da netleşti. Ankara’da yaşayan milyonlarca vatandaş için son derece önemli olan 5 günlük Ankara hava durumu tahmini açıklandı.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (28 ARALIK – 1 OCAK)

Tarih Hava Durumu En Düşük En Yüksek 28 Aralık Pazar Karlı -2°C 2°C 29 Aralık Pazartesi Karlı -3°C 0°C 30 Aralık Salı Bulutlu -6°C 4°C 31 Aralık Çarşamba Karlı -1°C 4°C 1 Ocak Perşembe Karlı -2°C -1°C

ANKARA’DA KAR NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?

MGM verilerine göre Ankara’da 28 Aralık Pazar ve 29 Aralık Pazartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Yeni yıl öncesinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte 31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak Perşembe günleri de kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞÜYOR

Ankara’da özellikle gece sıcaklıkları sıfırın oldukça altına inecek. 30 Aralık Salı günü beklenen -6°C en düşük sıcaklık, buzlanma ve don riskini artıracak. Bu nedenle sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

ULAŞIM VE GÜNLÜK YAŞAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Buzlanma riski nedeniyle sürüşlerde dikkatli olunmalı

Araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulmalı

Dışarı çıkacak vatandaşlar kalın ve katlı giyinmeli

Yaşlılar ve kronik hastalar soğuk havaya karşı önlem almalı

Ankara’da kar yağacak mı?

Evet. 28 Aralık, 29 Aralık, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde Ankara’da kar yağışı bekleniyor.

Ankara’da en soğuk gün hangisi olacak?

30 Aralık Salı günü en düşük sıcaklık -6°C seviyesine inecek.

Yeni yıl Ankara’da nasıl geçecek?

1 Ocak Perşembe günü Ankara’da kar yağışı ve eksi dereceler bekleniyor.

MGM Ankara hava durumu tahmini doğrultusunda başkent, yılın son günlerini yoğun kar yağışı ve sert soğuklarla geçirecek. Ankara’da yaşayan vatandaşların, olası buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor. Güncel açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.