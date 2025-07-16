Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü yağışların, 15.00-19.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.