Ankara için MGM'den kar uyarısı | Ankara'nın hangi ilçelerinde kar yağacak? Ankara günlük hava durumu (10 Şubat 2025)

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, vatandaşlar Ankara hava durumu tahminini de merak ediyor. Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı beklenen ilçeler nereler? Ankara'nın tüm ilçelerinin günlük hava durumu tahminlerine bakalım:

ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara’da 10 Şubat 2025 tarihinde soğuk ve karlı bir hava etkili olacak. İlçelere göre yapılan değerlendirmeye göre birçok bölgede aralıklı hafif kar yağışı beklenirken, bazı ilçelerde bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı en düşük -1, en yüksek 4 derece ölçülecek. İşte detaylı hava durumu tahmini:

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER

10 Şubat’ta Ankara’nın büyük bir kısmında hafif kar yağışı görülecek. Özellikle sıcaklıkların 0°C ve altında seyrettiği ilçelerde daha belirgin bir kar yağışı bekleniyor.

Ankara Merkezi – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 4°C

Akyurt – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 2°C

Altındağ – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 4°C

Ayaş – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 5°C

Bala – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 1°C

Çamlıdere – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 1°C

Çankaya – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 3°C

Çubuk – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 3°C

Elmadağ – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 3°C

Etimesgut – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 4°C

Evren – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 2°C

Gölbaşı – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 2°C

Güdül – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 5°C

Kalecik – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 5°C

Kahramankazan – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 4°C

Keçiören – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 4°C

Kızılcahamam – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 1°C

Mamak – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 3°C

Pursaklar – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 3°C

Sincan – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 4°C

Şereflikoçhisar – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 2°C

Yenimahalle – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, en düşük sıcaklık: 4°C

BULUTLU HAVA HAKİM OLAN İLÇELER

Bazı ilçelerde ise yağış beklenmezken, çok bulutlu hava etkili olacak.

Beypazarı – Çok bulutlu, en düşük sıcaklık: 6°C

Haymana – Çok bulutlu, en düşük sıcaklık: 0°C

Nallıhan – Çok bulutlu, en düşük sıcaklık: 4°C

Polatlı – Çok bulutlu, en düşük sıcaklık: 5°C



Ankara’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hafif kar yağışı görülecek. Şehir genelinde hava sıcaklıkları 0°C ile 4°C arasında değişecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması önerilir.