Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA'NIN GÜNEYBATISI, MANİSA VE İZMİR ÇEVRELERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Marmara'nın güneybatısı, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyindeki gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.