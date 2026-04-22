Ankara için sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerini paylaşarak, 17.00-18.00 arasında Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün 17.00-18.00 saatleri arası Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtina, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."