Ankara için sıcak hava uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5-10 Temmuz günleri arasında hava sıcaklıklarının artacağını duyurarak vatandaşları uyardı.

Yaşlılara, çocuklara ve kronik rahatsızlığı olan yurttaşlara tedbirli olunması uyarısı yapan belediyenin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Ankara il genelinde ise 5 Temmuz ile 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar çıkması tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemizin acil durumlar için Başkent153 hattı aktif olacaktır. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde 11.00-16.00 saatleri arasında tedbirli olmalarını rica ederiz."