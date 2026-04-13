Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara için zirai don uyarısı

Meteoroloji, Ankara genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don beklendiğini duyurarak, üretici ve çiftçilerin güncel tahminleri takip edip tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Güncel
  • 13.04.2026 16:37
  • Güncelleme: 13.04.2026 16:39
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ankara il genelinin hafif zirai don tehlikesi bulunduğundan üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

BirGün'e Abone Ol