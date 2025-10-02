Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İBDA-C bağlantılı ANFİDAP eylemi için okullara talimat

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun (ANFİDAP) 5 Ekim’deki “Gazze Kararlılık Yürüyüşü”nün öğrenci, veli ve personele duyurulması için okul müdürlerine WhatsApp üzerinden talimat gönderdiği ileri sürüldü.

Duyurunun İstiklal Marşı töreni, dijital mecralar ve diğer iletişim kanalları üzerinden yapılması istendiği belirtiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ANFİDAP'ın 5 Ekim’de düzenleyeceği “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” için okul müdürlerine WhatsApp yoluyla bilgilendirme iletisi gönderdi.

Söz konusu mesajda, “Okul müdürlerimiz aracılığıyla personel, öğrenci ve velilere duyurulmasını, İstiklal Marşı töreni, dijital duyuru mecraları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla hedef kitlelerin etkinlikten haberdar edilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

Platformda; İBDA-C uzantılı “Büyük Doğu Akıncıları Derneği (Ankara Şubesi)”, Peygamber Sevdalıları Vakfı, eğitim alanında faaliyet yürüten Safa, İDEA ve Enderun gibi vakıf/dernekler ile Memur-Sen ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kurduğu Cihannüma Derneği yer alıyor.