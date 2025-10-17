Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, söz konusu olayın bir hata sonucu meydana geldiği ve kasıtlı bir paylaşım olmadığı vurgulandı.

Müdürlük tarafndan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında, bir ilçemizde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı yönünde iddialar yer almıştır. Konuya ilişkin Müdürlüğümüzce yapılan ilk inceleme neticesinde, söz konusu veri paylaşımının kurum içi bilgilendirme e-postasının sehven yanlış bir dağıtım listesine gönderilmesi sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştır. İlgili personel, e-postayı kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderdiğini beyan etmiş; yapılan incelemede durumun kasıtlı bir paylaşım olmayıp teknik bir hata sonucu gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olayın öğrenilmesinin ardından derhal idari süreçler başlatılmış, sehven paylaşımı yapan personel hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak kişisel verilerin korunması hususunda en yüksek hassasiyeti göstermekteyiz. Bu tür bir paylaşımın yaşanmasından üzüntü duyuyor, olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve gerekli idari-teknik önlemlerin ivedilikle alındığını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”