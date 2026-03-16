Ankara-İstanbul arasında 6 ek YHT seferi gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde toplam, 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ramazan Bayram'ında artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde yolcu kapasitesinin arttırıldığını ve yüksek hızlı trenlerde ek seferler gerçekleştirileceğini belirtti.

Yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda, YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda, 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı, hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

YHT'YE 2 BİN 898 KİŞİLİK 6 EK SEFER

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ayrıca ilave YHT seferleri, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirilecek"

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE 6 BİN KİŞİLİK EK KOLTUK

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağının altını çizen Uraloğlu, 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlere, toplam 100 vagon ilave ile 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacaklarını kaydetti.