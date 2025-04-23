Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler ücretsiz olacak

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Uraloğlu, "23 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN bu anlamlı günde ücretsiz hizmet verecek" dedi.

Başta Türkiye'nin geleceği olan çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Bakan Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

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