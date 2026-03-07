Ankara-İzmir hızlı tren projesinin maliyeti 101 milyar TL'yi aştı

Türkiye’yi demir ağlarla örme planının en önemli kısımlarından biri olan, 2011’de ihalesi yapılan ve ERG İNŞAATA verilen Ankara-İzmir yüksek hızlı tren (YHT) projesinde hâlâ tünelin sonundaki ışık görülmedi. Yaşanan gecikmelerle projenin maliyeti 23 kat artarak 101.5 milyar liraya dayandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2013’te 1.080 günde bitirileceği iddia edilen Ankara-İzmir YHT projesinin 2028’de tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Uraloğlu, bir soru önergesine bu ay verdiği yanıtta projede ilerleme oranının yüzde 53 olduğunu da açıkladı. Böylece 15 yılda projenin yalnızca yarısı tamamlanabildi.

İLERLEME ORANI %53

Gecikmelerin merkezindeki projenin maliyeti 23 kat arttı. Ankara-İzmir YHT projesi için bu yıl 15.7 milyar liralık altyapı harcaması yapılacak. Projenin toplam maliyeti ise 2026 sonunda 101 milyar 487 milyon TL’ye ulaşacak. 2013’te hızlı tren projesinin yalnızca 4.3 milyar TL’ye bitirileceği planlanmıştı. CHP İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ankara-İzmir YHT projesindeki gecikmelerin yönetim zaafiyetini gösterdiğini vurgulayarak “Proje, plansızlığın, kronikleşmiş gecikmelerin ve rasyonel hiçbir veriyle açıklanamayan devasa bir kamu zararının merkezine oturmuştur” değerlendirmesini yaptı. Yanıkömeroğlu, Ankara-İzmir YHT projesinin açılış tarihinin 2028’e ötelenmesini “Halkın zekasını ve sabrını hafife almaktan başka bir şey değildir” ifadesiyle yorumladı.

800 MİLYON EURO’LUK SERVET TRANSFERİ

Hızlı tren projesiyle iktidarın gözde müteahhitlerine milyonlarca Euro’luk servet transferi yapıldı. CHP’li vekil Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, “Bu proje, ilk başta açık ihale usulüyle yaklaşık 1.3 milyar Euro bedelle ihale edilmişti. Daha sonra, 21/b pazarlık usulüyle bu rakam 2.1 milyar Euro’ya çıktı. 21/b rekabete kapalı ve şeffaflıktan uzak bir yöntem. Bu proje, bir ulaşım projesi değil adeta bir ‘servet transferi.'