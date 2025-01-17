Ankara-İzmir treninde maliyet tam 19 kat arttı

2025 yılına yönelik kamu yatırımları takvimi, iktidarın hemen her seçim döneminde seçim malzemesi olarak kullanmasına karşın bir türlü tamamlanamayan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi’ndeki kördüğümün devam ettiğini ortaya koydu. 2013 yılında, “Bin 80 günde bitirilecek” denilen ve 4,3 milyar TL'lik harcama öngörüsü ile temeli atılan projenin maliyetinin 85 milyar TL’ye dayandığı ortaya çıktı. Projenin 2025 yılı itibarıyla maliyeti, ilk açıklanan tutarı 19’a katladı.

Yatırım programı, iktidarın milyarlarca liralık kamu yatırımlarına yönelik öngörüsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde öngörülen maliyet, 2024 yılı itibarıyla 19 kat aşıldı.

İktidarın, “Bin 80 günde tamamlanacak” iddiasıyla 2013 yılında temeli atılan Ankara-İzmir YHT Projesi, aradan geçen 12 yıla karşın sonuca ulaştırılamadı. Projenin 4,3 milyar TL olarak açıklanan toplam maliyeti 2022 yılında 47,1 milyar TL, 2023 yılında 62,5 milyar TL, 2024 yılında ise 64,4 milyar TL olarak revize edildi. Kamu yatırımları maliyetlerini ortaya koyan veriler, projenin maliyetinin 2025 yılında bir kez daha güncellendiğini açığa çıkardı. Buna göre, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin toplam proje tutarı, 2025’te 83 milyar 535 milyon 527 bin TL olarak yeniden hesaplandı.

KARADELİK HALİNE GELDİ

Bütçede bir karadelik haline gelen projede 2020 yılı itibarıyla yaşanan maliyet artışları, yıllara göre şöyle:

• 2020: 16,4 milyar TL

• 2021: 18,1 milyar TL

• 2022: 24,9 milyar TL

• 2023: 62,1 milyar TL

• 2024: 64,4 milyar TL

• 2025: 83,5 milyar TL

∗∗∗

BAKAN ESKİTEN PROJE

Temeli 2013 yılında atılan proje, beş bakan eskitti, altı bakan gördü. Yapımına, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde başlanılan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi döneminde bakanlıkta şu isimler görev aldı:

• Lütfi Elvan: Aralık 2013 - Mart 2015

• Ahmet Arslan: Mayıs 2016 - Temmuz 2018

• Mehmet Cahit Turhan: Temmuz 2018 - Mart 2020

• Adil Karaismailoğlu: Mart 2020 - Haziran 2023

• Abdulkadir Uraloğlu: Haziran 2023