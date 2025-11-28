Ankara Kapalı Yollar Listesi 28-29-30 Kasım 2025: Hangi Yollar Trafiğe Kapalı Olacak?

Ankara’da 28–29–30 Kasım 2025 tarihlerinde ulaşım yoğun şekilde etkilenecek. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek üç günlük program nedeniyle birçok kritik güzergâh trafiğe kapatılıyor. Kapalı yolların ayrıntıları, alternatif güzergâh önerileri ve kısıtlamaların bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamlı rehberde, Ankara’da hangi yolların kapalı olacağı, kapatmanın ne zaman sona ereceği ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar adım adım açıklanmıştır.

YOL KAPATMALARI NEDEN YAPILIYOR?

Ankara Spor Salonu’nda 28–30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek geniş katılımlı program nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda trafiğin düzenli akışı ve yaya hareketliliğinin kontrolü için bazı yollar tamamen araç trafiğine kapatılıyor. Ayrıca yoğun araç giriş çıkışının önüne geçilmesi ve güvenlik önceliği, kapanma kararının gerekçeleri arasında yer alıyor.

ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün duyurduğu kapalı yollar listesi aşağıdaki gibidir. Kapatma kararı 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.

Cumhuriyet Caddesi — Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü kapalı olacak.

— Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü kapalı olacak. Tren Garı Kavşağı — Kavşağa bağlanan ve buradan açılan tüm yan varyantlar trafiğe kapatılacak.

— Kavşağa bağlanan ve buradan açılan tüm yan varyantlar trafiğe kapatılacak. Tren Garı → Ulaştırma Kavşağı arasındaki yan varyant tamamen kapalı olacak.

arasındaki yan varyant tamamen kapalı olacak. Ulaştırma Kavşağı → Tren Garı yönündeki yan varyant trafiğe kapatılacak.

yönündeki yan varyant trafiğe kapatılacak. Ulaştırma Kavşağı → Kazım Karabekir Caddesi yan varyantlarının tamamı (sadece üst geçit hariç) kapalı olacak.

Bu Kapatmalar Hangi Bölgeleri Etkileyecek?

Kısıtlama kararlarının, özellikle Mamak – Ulus – Kızılay hattında yoğun trafik oluşturması bekleniyor. Yoğunluğun, sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde daha da artacağı öngörülüyor. Sürücülerin bu güzergâhlara mümkün olduğunca yaklaşmaması öneriliyor.

ALTERNATİF GÜZERGÂH ÖNERİLERİ

Trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürücü mağduriyetini önlemek amacıyla önerilen alternatif yollar şöyle:

Hipodrom Caddesi

Celal Bayar Bulvarı

Talatpaşa Bulvarı

Ayrıca bazı otobüs hatlarında güzergâh değişiklikleri yapılabileceği için yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri önemlidir.

KAPATMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Uygulamanın, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek programın tamamlanmasıyla birlikte 30 Kasım 2025 gecesi sona ermesi bekleniyor. Trafik ekipleri, kapatmalar kaldırıldıktan sonra bölgede kısa süreli yoğunluk yaşanabileceğini ancak normal trafiğe geçişin hızlı olacağını belirtiyor.

TRAFİK EKİBİNDEN UYARILAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kapanmalar boyunca birçok noktada ek trafik ekibinin görev yapacağını duyurdu. Güzergâh yönlendirmelerinin anlık güncellenebileceğini, gerektiğinde yeni şerit kapatmaları yapılabileceğini belirtti.

Sürücülere Önemli Tavsiyeler

Toplu taşımayı mümkün olduğu kadar tercih edin.

Kritik bölgelere özel araçla yaklaşmayın.

Canlı trafik haritalarını düzenli olarak kontrol edin.

Alternatif güzergâhları önceden planlayın.

Ankara’da yollar neden kapalı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Spor Salonu’ndaki 3 gün sürecek olan 39. Olağan Kurultayı kapsamında yoğun yaya trafiği ve güvenlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kapalı yollar ne zaman açılacak?

Kapatmaların 30 Kasım 2025 gecesi tamamen sona ermesi bekleniyor.

Hangi yollar kapalı?

Cumhuriyet Caddesi'nin bir bölümü, Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı çevresindeki tüm yan varyantlar kapalı durumda.

Alternatif güzergâhlar hangileri?

Hipodrom Caddesi, Celal Bayar Bulvarı ve Talatpaşa Bulvarı kullanılabilir.

Toplu taşıma etkilenecek mi?

Bazı otobüs ve servis güzergâhlarında geçici düzenlemeler yapılması bekleniyor.