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Ankara - Karlı zeminde anne ayı ve yavruları fotokapana yansıdı

Ajans Haberleri
  • 07.02.2025 16:59
  • Giriş: 07.02.2025 16:59
  • Güncelleme: 07.02.2025 16:59
Kaynak: DHA
Ankara - Karlı zeminde anne ayı ve yavruları fotokapana yansıdı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün fotokapanına yansıyan anne ayı ve 2 yavrusunun görüntüleri, Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor notuyla paylaşıldı.

DKMP'nın yaban hayatı koruma ve izleme çalışmaları kapsamında yurdun pek çok noktasına fotokapan bulunuyor. DKMP 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan bir fotokapana, anne ayı ve 2 yavru ayının görüntüsü yansıdı. Görüntüler, DKMP Genel Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de neşelerine ortak olmak düşüyor notu ile paylaşıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Ayıların görüntüsü

ANKARA, (DHA)

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